Bağarası Mahallesi’nde eşiyle yaşayan Akbaş, rahatsızlanınca 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Doktora, halsizlik ve boğaz ağrısı şikayeti olduğunu söyleyen Akbaş'ın, COVID-19 testi pozitif çıktı.Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesindeki 12 günlük tedavisinin ardından taburcu edilen Akbaş, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Halsizliğinin devam ettiğini aktaran Akbaş, "Herkes evinde kalıp kendine baksın. Çok şükür ki eşime bulaştırmadım. Sağlıkçılarımızdan Allah bir kere değil bin kere razı olsun. Onlardan çok memnunum" diyerek sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

