İstanbul polisinin 5 imalathane ve 4 depoya eş zamanlı olarak düzenlediği operasyon kapsamında 464 bin 23 şişe satışa hazır sahte parfüm ele geçirildi, yaklaşık 3 bin litre depolanmış parfüme el konuldu.

El konulan parfümlerin toplam piyasa değerinin 373 milyon lira olduğu belirlendi.

Operasyon sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yurt dışına göndereceklerdi

Bilindik markaların birebir taklidi olan şişelere kendi ürettikleri sahte parfümleri dolduran şüpheliler, parfümleri Türkiye’nin her yerinde piyasaya sürdü.

Şüphelilerin sahte parfümlerin bir kısmını ise illegal yollardan yurt dışına gönderme planı yaptıkları tespit edildi.