Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 15:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul’da 373 milyon liralık sahte parfüm operasyonu
[Fotoğraf: AA]
İstanbul’da sahte parfüm üretimi yaptığı belirlenen imalathane ve depolara operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri 373 milyon lira olan sahte parfüm ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul polisinin 5 imalathane ve 4 depoya eş zamanlı olarak düzenlediği operasyon kapsamında 464 bin 23 şişe satışa hazır sahte parfüm ele geçirildi, yaklaşık 3 bin litre depolanmış parfüme el konuldu.
El konulan parfümlerin toplam piyasa değerinin 373 milyon lira olduğu belirlendi.
Operasyon sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Yurt dışına göndereceklerdi
Bilindik markaların birebir taklidi olan şişelere kendi ürettikleri sahte parfümleri dolduran şüpheliler, parfümleri Türkiye’nin her yerinde piyasaya sürdü.
Şüphelilerin sahte parfümlerin bir kısmını ise illegal yollardan yurt dışına gönderme planı yaptıkları tespit edildi.
Etiketler: İstanbul
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