Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 15:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
KPSS branş sıralamaları güncellendi
ÖSYM Başkanı Aygün, 2020-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş bazında sıralamaların güncellendiğini ve ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtıldığını duyurdu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından, Kamu Personeli Seçme Sınavları (KPSS) ile ilgili açıklama yaptı.
Aygün, "2020-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş bazında sıralamalarınız güncellenmiş olup ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır." dedi.
Değerli KPSS adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) January 21, 2021
2020-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş bazında sıralamalarınız güncellenmiş olup ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. #2020KPSS
Etiketler: ÖSYM Halis Aygün KPSS
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