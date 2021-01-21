Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından, Kamu Personeli Seçme Sınavları (KPSS) ile ilgili açıklama yaptı.

Aygün, "2020-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş bazında sıralamalarınız güncellenmiş olup ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır." dedi.