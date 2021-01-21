Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 15:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trakya'da hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
Trakya'da sağanak cumartesi günü başlayacak. Hafta ortasına kadar devam etmesi bekleniyor.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki bulutlu havanın yerini cumartesi günü yağışlı hava sistemi alacak.
Salı gününe kadar Trakya genelinde zaman zaman gök gürültülü olmak üzere sağanak bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının ortalama en yüksek 14, en düşük 3 derece ölçüldüğü Trakya'da, yağışların sıcaklık düşüşüne neden olmayacağı öngörülüyor.
Etiketler: Meteoroloji Sağanak Yağış
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