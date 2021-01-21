Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki bulutlu havanın yerini cumartesi günü yağışlı hava sistemi alacak.

Salı gününe kadar Trakya genelinde zaman zaman gök gürültülü olmak üzere sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ortalama en yüksek 14, en düşük 3 derece ölçüldüğü Trakya'da, yağışların sıcaklık düşüşüne neden olmayacağı öngörülüyor.