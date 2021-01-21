Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaçakçılardan kuzulara işkence: Ağızlarını bantlayıp motora sakladılar
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'daki Akçakale Gümrük Kapısı'nda otomobilin motor kısmı ve bagajında oluşturulan özel bölmede 4 kuzu bulundu. Kuzuların ağzını da bantlayan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
Suriye'den Türkiye'ye girmek üzere Akçakale Gümrük Kapısı'na gelen otomobil, riskli olarak değerlendirilerek X-ray taramasından geçirildi.
İncelemede aracın ön ve arka kısmında yoğunluk tespit eden gümrük muhafaza ekipleri detaylı arama yaptı.
[Fotoğraf: AA]
Bu sırada otomobilin motor bölümünden gelen sesler üzerine aracın farları söküldü.
Ağızları bantlanmış kuzular bulundu
Ekipler, ağızları bantlanmış iki kuzuyu bulundukları bölmeden çıkardı.
[Fotoğraf: AA]
Otomobilin bagajında da inceleme gerçekleştiren ekipler, LPG ile çalışan aracın benzin yakıt deposunun yerine yapılan özel bölmede ağızları bantlanmış iki kuzu daha buldu.
Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Kaçakçılık
Sıradaki Haber
Av yasağıyla yükselişe geçen hamsi fiyatları düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz