Suriye'den Türkiye'ye girmek üzere Akçakale Gümrük Kapısı'na gelen otomobil, riskli olarak değerlendirilerek X-ray taramasından geçirildi.

İncelemede aracın ön ve arka kısmında yoğunluk tespit eden gümrük muhafaza ekipleri detaylı arama yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Bu sırada otomobilin motor bölümünden gelen sesler üzerine aracın farları söküldü.

Ağızları bantlanmış kuzular bulundu

Ekipler, ağızları bantlanmış iki kuzuyu bulundukları bölmeden çıkardı.

[Fotoğraf: AA]

Otomobilin bagajında da inceleme gerçekleştiren ekipler, LPG ile çalışan aracın benzin yakıt deposunun yerine yapılan özel bölmede ağızları bantlanmış iki kuzu daha buldu.

Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.