Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 14:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Amanoslar'da PKK'nın cephaneliği ele geçirildi
Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda tespit edilen sığınakta patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Komando Özel Harekat timleri ve korucuların katıldığı Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç-21 Operasyonu kapsamında, Amanoslar'da yapılan arama tarama faaliyetlerinde PKK’nın kullandığı sığınak tespit edildi.
Sığınakta patlayıcı, mühimmat ve çok sayıda örgütsel doküman ile yaşam malzemesi ele geçirildi.
Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, sığınak imha edildi.
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü
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