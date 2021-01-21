İl Jandarma Komutanlığı Komando Özel Harekat timleri ve korucuların katıldığı Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç-21 Operasyonu kapsamında, Amanoslar'da yapılan arama tarama faaliyetlerinde PKK’nın kullandığı sığınak tespit edildi.

Sığınakta patlayıcı, mühimmat ve çok sayıda örgütsel doküman ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, sığınak imha edildi.