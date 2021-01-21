Elazığ'da etkisini artıran kar ve tipi, yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkilerken, yüksek kesimlerde yer alan 441 köy yolu kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarının bir an önce ulaşıma açılması için günün 24 saati çalışma yürütüyor.

Vatandaşların mağdur olmaması için ulaşımın sağlanamadığı köy yollarını açmaya yönelik büyük çaba sarf eden ekipler, çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Köylere kesintisiz hizmet ulaştırmak adına araç filosuna 28 yeni iş makinesini katan İl Özel İdaresi, 79 araç ve 133 personelle karla mücadele çalışmasına devam ediyor.

Gelen ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler kapanan köy yollarını ulaşıma açarak, vatandaşa hizmet veriyor.

Çalışmalar devam ediyor

Ekipler karın etkili olduğu yerleşim yerlerinde kapanan 441 köy yolundan 381'ini özverili çalışmaları ile 24 saatte ulaşıma açtı.

[Fotoğraf: AA]

Ulaşımın sağlanamadığı merkezde 10, ilçelerden Kovancılar'da 18, Palu'da 10, Karakoçan'da 7, Maden'de 5, Sivrice'de 5, Baskil'de 4 ve Alacakaya'da 1 köy yolunun açılması için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışının yerini dondurucu soğuk havaya bıraktığı kentte yetkililer, sürücüleri ve vatandaşları tipi, don ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.