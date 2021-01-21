İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütleri bünyesinde faaliyet gösterdikleri belirlenen yabancı uyruklu zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerden 5'inin terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPD, 3'ünün de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

