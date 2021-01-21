Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 16:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de terör operasyonu: 8 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kayseri'de terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPD ve DEAŞ bünyesinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 8 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütleri bünyesinde faaliyet gösterdikleri belirlenen yabancı uyruklu zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Şüphelilerden 5'inin terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPD, 3'ünün de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Terörle Mücadele Terör Örgütü PKK/KCK PKK/YPG DEAŞ
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