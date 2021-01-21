Melih D. ile ağabeyi Edip Lokman D., ilçe merkezine 30 kilometre mesafedeki Caberkamara Mahallesi'nde define aramak için kazı yapmaya karar verdi.

Melih D., potasyum nitrat kullanarak patlayıcı imal etti. Ancak kardeşlerin bölgedeki kayalıkları patlatmak için yerleştirdiği patlayıcılardan biri infilak etti.

12 patlayıcı fünyeyle patlatıldı

Melih D. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaçak kazı yapılan alandaki kayaların altında 12 patlayıcı olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine ekipler bölgede önlem alıp, Manisa İl Jandarma Komutanlığı'ndan bomba imha uzmanı istedi.

Bomba imha uzmanı, patlayıcıları fünye ile kontrollü olarak patlatarak, etkisiz hale getirdi. Patlatma sırasında kaya parçaları metrelerce öteye savruldu.

Kardeşlerin olay yerindeki otomobilinde ise hilti, kazma, balyoz, keser, jeneratör, 200 metre uzunluğunda elektrik kablosu ve 2 levye ele geçirildi.

