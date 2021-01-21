Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 19:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimi ankara istikametinde 2 tır ile bir minibüsün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası yolda her iki yönde de araç yoğunluğu oluştu.
Anadolu Otoyolu Gebze gişeler mevkisi Ankara istikametinde, A.Ç. yönetimindeki tır ile M.C'nin kullandığı tır ve F.K. idaresindeki minibüs çarpıştı.
M.C'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır, bariyerleri aşarak yolun İstanbul yönüne geçti.
Yaralanan minibüs sürücüsü F.K. ile tır sürücüsü M.C. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Tırın kaldırılması için otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı. güzergahta araç yoğunluğu oluştu. Bölgede tedbir alan ekipler, sürücüleri D-100 kara yoluna yönlendirdi.
Kaza nedeniyle Ankara yönünde de trafik akışı kontrollü sağlanabiliyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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