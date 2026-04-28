Az Bulutlu 18.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.04.2026 10:58

Çanakkale Boğazı’ndan "dev" geçiş

Derin denizde boru indirme gemisi "Castorone", Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Boğaz, geminin geçişi nedeniyle tek yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı. Çanakkale Boğazı, geminin Marmara Denizi'ne açılmasının ardından normale dönecek.

[Fotograf: AA]

İspanya'dan Romanya'nın Köstence Limanı'na giden, Bahama Adaları bayraklı 325 metre boyunda ve 39 metre genişliğindeki 102 bin 32 groston ağırlığındaki gemi, saat 07.00'de Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na girdi.

Boğaz, geminin geçişi nedeniyle tek yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı.

Yaklaşık 2 saatte Çanakkale önlerine ulaşan geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-16", "Kurtarma-17", "Kurtarma-20", "Kurtarma-22" römorkörleri ile "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu eşlik etti.

Geminin yanında sahil güvenlik botları da hazır bulundu.

Çanakkale Boğazı, geminin Marmara Denizi'ne açılmasının ardından normale dönecek.

ETİKETLER
Çanakkale Çanakkale Boğazı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
FOTO FOKUS
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ