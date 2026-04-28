AA 28.04.2026 10:31

Eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen şüpheliler yakalandı

İstanbul'da sol terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalarda haklarında gözaltı kararı verilen 62 şüpheliden 39'u yakalandı. Operasyon, şüphelilerin eylem gerçekleştirebileceği değerlendirilmesinin ardından yapıldı.

Eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen şüpheliler yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalarda, terör örgütü TKP/ML'nin açık alan yapılanması "Partizan" isimli oluşum içerisinde 16 şüphelinin faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Soruşturmalar kapsamında alınan MASAK ve HTS raporlarından, terör örgütleri DHKP-C içerisinde 10, MLKP'de 5, DKP/BİRLİK içinde 4, DSİH'te 7, TKKKÖ'de 3, TKP-KIVILCIM içerisinde 10, TKP-ML'de 4, MKP'de 2, Troçkistler içerisinde ise 1 şüphelinin faaliyet yürüttüğü anlaşıldı.

Kurumlardan alınan bilgilere göre, 46 şüphelinin eylem gerçekleştirebileceğinin belirlenmesinin ardından toplam 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçlerince İstanbul'da 25 ilçedeki, Kocaeli'de bir olmak üzere toplam 62 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 39 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

Ekiplerin, diğer şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

