Rusya'dan Yunanistan'a giden 140 metre uzunluğundaki 4 bin 531 grostonluk Rusya bayraklı "Karakuz" isimli tanker ile içinde 2 kişi bulunan özel tekne, henüz belirlenemeyen nedenle Burhanlı mevkii önlerinde çarpıştı.

Kazanın Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirilmesi üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) ait "Türkeli" römorkörü ile "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Yapılan ilk incelemede, can kaybı yaşanmadığı ve yaralı bulunmadığı belirlendi. Teknede hasar oluştuğu tespit edildi.