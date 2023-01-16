Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 20:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı, Ayvacık açıklarındaki lastik bot içinde göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen "KB-4510" botu ekiplerince, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.
Etiketler: Çanakkale Düzensiz Göçmenler
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