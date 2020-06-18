Ayvacık sahillerinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan lastik bot içerisindeki 29 sığınmacı, Türk kara sularında sahil güvenlik ekiplerinden yardım istedi.

[Fotoğraf: AA]

Ekipler, lastik botta bulunan yabancı uyrukluları kurtararak sahil güvenlik botuna aldı.

Çeşitli milletlere mensup aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 29 kişi, daha sonra Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.