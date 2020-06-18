Diyarbakır'ın Bağcılar Mahallesi'nde 8 katlı bir binanın 6. katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bir anda yayılan duman, binanın içerisini sardı.Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle içeride mahsur kalan yaklaşık 40 kişi itfaiye erlerinin yardımıyla dışarı çıkarıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Dumandan etkilenen 30 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi. Dışarı çıkarılan vatandaşlardan bazıları, olayın şokunu yaşarken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

