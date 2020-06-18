Haber Giriş: Kaynak: DHA
Yangında mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır'da 8 katlı binanın 6. katında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Binayı saran duman nedeniyle içeride mahsur kalan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 kişi itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı.
Diyarbakır'ın Bağcılar Mahallesi'nde 8 katlı bir binanın 6. katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bir anda yayılan duman, binanın içerisini sardı.Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle içeride mahsur kalan yaklaşık 40 kişi itfaiye erlerinin yardımıyla dışarı çıkarıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Dumandan etkilenen 30 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi. Dışarı çıkarılan vatandaşlardan bazıları, olayın şokunu yaşarken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Etiketler: Diyarbakır yangın DiyarbakırSon Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 13:12
Sıradaki Haber
Maske takma zorunluluğuna uymayanlara ilk cezalar yazıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz