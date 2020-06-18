Haber Giriş: Kaynak: İHA
Maske takma zorunluluğuna uymayanlara ilk cezalar yazıldı
[Fotoğraf: İHA]
Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında açık havada maske takma zorunluluğuna uymayan vatandaşlara hıfzıssıhha kanunu gereği ilk cezalar yazıldı.
İstanbul Valiliği tarafından dün akşam duyurulan karar ile yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.
Valilik kararı gereğince Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Esenyurt Meydanı'ndan maske takması konusunda vatandaşları anonslarla ve birebir yanlarına giderek uyardı.
Maske takmayanlara ceza uygulandı
Maske takmayan vatandaşlara İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para işlemi cezası uygulandı.
Maske takmayan vatandaşlar "haberimiz yok" diyerek kendilerini savunmaya çalıştı.
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