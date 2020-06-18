Haber Giriş: Kaynak: DHA
Saman balyaları arasından 15 bin paket kaçak sigara çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Adana'da durdurulan hafif ticari araçta saman balyaları arasına gizlenmiş halde, piyasa değeri 250 bin lira olan 15 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesindeki Çatalan Köprüsü üzerinde durdurduğu hafif ticari araçta arama yaptı.
Yapılan aramada, saman balyaları arasına gizlenmiş halde piyasa değeri 250 bin lira değerinde 15 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Konuyla ilgili gözaltına alınan M.S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı.
Etiketler: saman balyası kaçak sigara Adana İl Emniyet MüdürlüğüSon Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 11:51
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