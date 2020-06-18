Son dönemde hareketlenen ve yüksek fiyatlarıyla gündeme gelen ikinci el otomobil alım satımlarında yoğunluk oluşunca, dolandırıcılar da bu durumdan yararlanmaya başladı.

Vatandaşları dolandırıcılara karşı uyaran galerici Fahri Karlık, "Kötü niyetli insanlar araca gündüz bakıyorlar, rakamda anlaşıyorlar. 'Paramızı temin edip gelelim' diyorlar. Saat 17.00'den sonra geliyorlar. Aracın 3'te 1 parasını veriyorlar. 'Kalanını size EFT yapalım' diyorlar. O saatten sonra EFT olmuyor. Parayı EFT yapıyormuş gibi gösterip, aracın satışını alıp EFT'yi iptal ediyorlar. EFT işlemlerinde çok büyük problemler oluyor. Parayı ekrandan gösteriyorlar hesaba geçmiş gibi ancak sonra iptal ettiriyorlar. Vatandaş da noterde parasını aldığını beyan ettiği için hiçbir şekilde hak talep edemiyor" dedi.

"Rakamları şahıslar artırıyor"

Alım satımlarda büyük sıkıntılar yaşandığını söyleyen galerici Ferdi Savaş, şöyle konuştu:

"Vatandaşların hesapta paralarını gördükten sonra imza atmaları gerekiyor. İkinci el piyasasında şu an için yoğunluk söz konusu. Mevcut sistemin korunacağını ve fiyatlarda düşüş olmayacağını tahmin ediyoruz. Rakamları şahıslar artırıyor. Araç alacak kişi, galeri yerine şahıstan almayı yeğliyor. Bankacı, polis, memur, herkes bu işi yapıyor. Bu konuda iyileştirmeler yapılıyor. İnşallah sadece yetki ve yeterlilik belgesine sahip kişiler bu işi yapacak."

"Kapora fırsatçıları hayali araçları satıyor"

Piyasada ikinci elin revaçta olduğunu söyleyen Karlık, "İlan sayfalarında vatandaş aracını ilana koyuyor. Kapora fırsatçıları ise hayali araçları ilana koyuyor. Örneğin bir aracın bedeli 100 bin TL ama kişi galerinin koyduğu ilanı kopyalayıp, ilana koyuyor. 'Ev aldığım için acil 85 bin TL'den satılık' yazıyor. Çanakkale'den adres gösteriyor ancak müşteri aradığı zaman 'Şu anda uygun değilim Ankara'dayım. 2 gün sonra döneceğim. Çok fazla arayan var, 1000 TL kaparo bırakın' diyor. Bu şekilde 20 kişiden biner lira toplayıp, haksız kazanç elde edip, hattını iptal ettiriyor. Vatandaşlar muhatap bulamıyorlar" dedi.