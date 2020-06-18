Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, TRT Haber, AA
İtfaiye eri, kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü
Denizli'nin Buldan ilçesinde bir itfaiye eri, kafası konserve kutusuna sıkıştığı için nefessiz kalan kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü.
Güroluk Mahallesi'nde başını konderve kutusuna sıkıştıran kediyi gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ikipleri, başı teneke kutuya sıkışan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Kalp masajıyla hayata döndü
Yapılan çalışmalar sonucu teneke kutu kesilerek kedinin başı, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Bu sırada kedinin fenalaştığını gören itfaiye eri, kediye kalp masajı yaptı.
Kedi, yaklaşık 5 dakika süren masajla yaşama döndürüldü.
Etiketler: sokak kedisi kalp masajı itfaiye eri BuldanSon Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 13:44
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