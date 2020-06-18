Güroluk Mahallesi'nde başını konderve kutusuna sıkıştıran kediyi gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ikipleri, başı teneke kutuya sıkışan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Kalp masajıyla hayata döndü

Yapılan çalışmalar sonucu teneke kutu kesilerek kedinin başı, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Bu sırada kedinin fenalaştığını gören itfaiye eri, kediye kalp masajı yaptı.

Kedi, yaklaşık 5 dakika süren masajla yaşama döndürüldü.