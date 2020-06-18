Kartal, Yukarı Mahalle, Üsküdar caddesi üzerinde 8 Haziran 2020 tarihinde polisi arayan bir kuyumcu, gasp edildiğini söyleyerek yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri olay yerine gittiğinde müşteri gibi içeri giren bir kişinin biber gazı sıkarak 45 yüzüğü gasp edip kaçtığını belirledi.

"Yüzüme doğru bir sprey sıktı"

Mağdur kuyumcu M.S. "Yüzünde cerrahi maske bulunan bir kişi dükkanıma gelerek yüzük alacağını ve en ağır yüzükleri göstermemi istedi. Ben yüzük tablalarını çıkarttığımda birden yüzüme doğru bir sprey sıktı. Sonra da tezgahın üzerinde bulunan yüzük dolu tablayı alarak kaçmaya başladı. Ben peşinden koştum. Ancak 200 metre ilerde spreyin etkisiyle yere yığıldım. Onu yakalayamadım" dedi.

Gasp anı saniye saniye görüntülendi

Polis olay yeri güvenlik kameralarını incelediğinde soygunun saniye saniye görüntülendiğini tespit etti.

Görüntülerde şüphelinin müşteri gibi içeri girdiği, bir süre tezgahın üzerindeki yüzükleri inceliyor gibi yaptıktan sonra aniden cebinden çıkarttığı biber gazını kuyumcuya sıktığı yer aldı.

Şüphelinin daha sonra bir tabla yüzüğü alarak hızla olay yerinden kaçma anları da görüntülere yansıdı

Şüpheli gözaltına alındı

Kartal Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler görüntüleri inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti.

Şüpheli Mahsun K., evine 16 Haziran 2020 tarihinde yapılan baskında gözaltına alındı.

Polis evde yaptığı aramada yatağının içine gizlenmiş yüzükleri ele geçirdi.

Başka bir kuyumcudan 50 adet yüzük çalmış

Emniyete getirilen şüphelinin Sultanbeyli’ de de bir kuyumcudan 29 Mayıs 2020 tarihinde 50 adet yüzük çaldığı ifade edildi. Şüphelinin bu kuyumcudan gasp ettiği yüzükleri bozdurarak parasını hesabına yatırdığı öğrenildi.

Şüpheli işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi.