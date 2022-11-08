Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

"KB-20" botuyla bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen farklı ülkelere mensup 32 düzensiz göçmeni kurtardı.

Eceabat açıklarında ise İtalya rotasında seyir halindeki balıkçı teknesinin motorunun arızalanması ve sürüklenmeye başlaması üzerine Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığından yardım talebinde bulunuldu.

Bunun üzerine görevlendirilen "TCSG-91" gemisi ve "TCSG-903" botu tarafından teknedeki 149 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan toplam 181 yabancı uyruklu, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.