Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı 23:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale açıklarında 181 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]
Çanakkale açıklarında düzenlenen operasyonlarda 181 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
"KB-20" botuyla bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen farklı ülkelere mensup 32 düzensiz göçmeni kurtardı.
Eceabat açıklarında ise İtalya rotasında seyir halindeki balıkçı teknesinin motorunun arızalanması ve sürüklenmeye başlaması üzerine Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığından yardım talebinde bulunuldu.
Bunun üzerine görevlendirilen "TCSG-91" gemisi ve "TCSG-903" botu tarafından teknedeki 149 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Karaya çıkarılan toplam 181 yabancı uyruklu, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.
Etiketler: Çanakkale Düzensiz Göçmenler
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