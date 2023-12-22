Çok Bulutlu 8.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.12.2023 14:43

Çanakkale açıklarında 116 düzensiz göçmen yakalandı

Kuzey Ege'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı, 116 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale açıklarında 116 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12", Ayvacık açıklarında bir grup düzensiz göçmenin lastik botla seyrettiğini tespit etti.

"TCSG-6" botuyla bölgeye giden sahil güvenlik ekipleri, lastik botu durdurarak Afganistan uyruklu 44 düzensiz göçmeni kıyıya getirdi.

"KB-20" botuyla Ayvacık açıklarında iki ayrı bölgeye ulaşan ekipler ise lastik botlarda bulunan Afganistan uyruklu 72 düzensiz göçmeni yakaladı.

Öte yandan, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmen, sahil güvenlik botu "KB-4304" unsurlarınca kurtarıldı.

ETİKETLER
Çanakkale Sahil Güvenlik Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Kalbi duran öğrenci öğretmeninin kalp masajıyla hayata tutundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:00
İranlı üst düzey yetkiliden Basra Körfezi'ndeki adalarla ilgili Rusya ve BAE'ye tepki
15:57
AK Parti'de aday tanıtımının 15 Ocak'ta yapılması bekleniyor
15:48
AB'den Gazze'de "felaket boyutuna" ulaşan açlık ve kıtlık karşısında harekete geçme çağrısı
15:38
İzmir'de bir depoda 5,3 milyon makaron ele geçirildi
15:28
Fransa, Nijer'deki büyükelçiliğini kapatıyor
15:24
Karda mahsur kalan öğretmenleri jandarma kurtardı
Çifte Minareli Medrese'nin duvarlarına yazılan yazılar silindi
Çifte Minareli Medrese'nin duvarlarına yazılan yazılar silindi
FOTO FOKUS
Kudüs'te TRT Haber canlı yayınına müdahale
Kudüs'te TRT Haber canlı yayınına müdahale
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ