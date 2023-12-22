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Türkiye
AA 22.12.2023 14:31

BUDO seferlerinde iptaller

Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamıyor.

BUDO seferlerinde iptaller
[Fotograf: AA]

Bursa Deniz Otobüslerinden (BUDO) yapılan açıklamaya göre, saat 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

Aynı gerekçeyle saat 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferleri de gerçekleştirilemedi.

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Bursa Deniz Otobüsü
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