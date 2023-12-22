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Türkiye
AA 22.12.2023 14:25

Bağcılar'da köpeklerin saldırdığı kişi bacağından yaralandı

İstanbul Bağcılar'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak bacağından yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Bağcılar'da köpeklerin saldırdığı kişi bacağından yaralandı

​​​​​​​Bağlar Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde yürüyen Naci Çalışkan, yol kenarındaki yeşillik alanda bulunan 4 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Olayda bacağından yaralanan Çalışkan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bağcılar'da köpeklerin saldırdığı kişi bacağından yaralandı

Gazetecilere açıklama yapan Çalışkan, yolda yürürken köpeklerin saldırısına uğradığını belirterek, "4 köpek vardı. Bacağımdan ısırdılar. Ben ilk kez rastladım. Köpekler yatıyordu, ben de kaldırımda yürüyordum. Telefonla konuşuyordum." dedi.

Bağcılar'da köpeklerin saldırdığı kişi bacağından yaralandı

Saldırgan köpeklerden biri, Bağcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu iğne ile vurularak bayıltıldı.

Köpek, Bağcılar Belediyesi Barınma ve Müşahede Merkezi'ne götürüldü.

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