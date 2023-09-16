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Türkiye
AA 16.09.2023 18:33

Camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan şüphelinin işlemleri sürüyor

İstanbul'da camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan ve gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan şüphelinin işlemleri sürüyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir sosyal medya platformunda Ataşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nde alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli S.Y.Ö, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesindeki Yerleşkesi'ne getirildi.

Buradaki ilk ifadesinde dini inancı olmadığını ve yüksek alkolün etkisiyle olayı gerçekleştirdiğini beyan eden şüphelinin, "Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez. Yaptığımdan pişmanım. İçeride namaz kılan son 1 kişi kalmıştı o çıktıktan sonra bunu yaptım. Özür diliyorum" dediği öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan şüpheli yakalandı
Camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan şüpheli yakalandı

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