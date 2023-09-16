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Türkiye
AA 16.09.2023 18:10

Ağır hasarlı 3 bina patlayıcıyla yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır hasar verdiği binaların yıkımı sürüyor. Malatya'da hasarlı 3 bina daha patlayıcı kullanılarak yıkıldı.

Yeşilyurt ilçesindeki Bostanbaşı Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan 3 bloktan oluşan 13 katlı binaların yıkımında patlayıcı kullanıldı.

Uzman ekiplerce güvenlik önlemlerinin alındığı binalar 600 kilogram patlayıcı ve 4 bin 550 kapsülle kontrollü şekilde yıkıldı.

Binalar, belirli bir süre aralığıyla patlatıldığı için iki bloğun yıkılması esnasında binalardan sıçrayan malzemenin fitili kesmesinden dolayı 3. binadaki patlayıcılar infilak etmedi.

Toz bulutunun içine giren uzman ekiplerin fitili onarmalarının ardından 3. blok da kontrollü patlatılarak yıkım tamamlandı.

Yıkımı Vali Yardımcısı Abdulselam Bıçak ile bazı vatandaşlar izledi.

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