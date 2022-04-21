İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, devriye sırasında çalıntı olduğunu bildirilen bir aracı durdurmak istedi.

Eski Gemlik yolunda seyreden şüpheliler, "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Polisin 10 kilometrelik takibi sonrası durdurulan araçtaki S.Y. ve Y.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin 3 ayrı oto hırsızlığına karıştığı ve çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.