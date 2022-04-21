Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir restoranda verilen iftara katılanlar, karın ağrısı, mide bulantısı ve ishal belirtileri gösterdi.

Rahatsızlanan 17 kişi Safranbolu Devlet Hastanesi, 3 kişi Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve iki kişi ise özel bir hastanenin acil servisine müracaat etti.

Yemekten zehirlendiklerinden şüphelenilen 22 kişi, tedavi altına alındı.