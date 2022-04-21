Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 03:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te gıda zehirlenmesi: 22 kişi hastaneye başvurdu
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yemekten zehirlendiklerinden şüphelenilen 22 kişi hastaneye kaldırıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir restoranda verilen iftara katılanlar, karın ağrısı, mide bulantısı ve ishal belirtileri gösterdi.
Rahatsızlanan 17 kişi Safranbolu Devlet Hastanesi, 3 kişi Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve iki kişi ise özel bir hastanenin acil servisine müracaat etti.
Yemekten zehirlendiklerinden şüphelenilen 22 kişi, tedavi altına alındı.
Etiketler: Karabük Gıda Zehirlenmesi
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