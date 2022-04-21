Sahil Güvenlik Komutanlığı 19 Nisan'da bir grup düzensiz göçmen ihbarı aldı.

Harekete geçen Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına 2 can salı içerisinde itilen ve kendi imkanlarıyla karadan ulaşımı olmayan bir mevkiden karaya çıkan 31 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler ifadelerinde 36 kişilik grup olarak Sisam Adası yakınlarında botlarının battığını, Yunan unsurları tarafından denizden kurtarılarak 2 can Salı içeresinde Türk karasularına geri itildiklerini belirtti.

Bir düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

Düzensiz göçmenlerden alınan bilgiler doğrultusunda kayıp 5 düzensiz göçmenin bulunması için Yunan makamlarına bilgilendirme yapıldı.

Dün Kuşadası önlerinde Sahil Güvenlik Botu tarafından bulunan 1 cesedin kayıp olarak aranan düzensiz göçmenlerden 1’ine ait olduğu belirlendi.

Sahil Güvenlik ekiplerince 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 2 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi ile kayıp 4 düzensiz göçmenin bulunması için arama faaliyetleri sürdürülüyor.