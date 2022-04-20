Haber Giriş: 20 Nisan 2022 Çarşamba 22:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da kayalıklarda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde kayalık bölgede mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Spil Dağı Milli Parkı'na giden 4 genç kayalık bölgede mahsur kaldı.
Telefonla yardım isteyen 4 kişi Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından Oduncu Kanyonu mevkisinde kurtarıldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 4 kişi ailelerine teslim edildi.
Etiketler: Manisa AFAD Milli Parklar
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