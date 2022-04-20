Haber Giriş: 20 Nisan 2022 Çarşamba 20:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Motosikletle otomobil kafa kafaya çarpıştı
[Fotoğraf: İHA]
Tekirdağ'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosikletle otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Hıdırağa Mahallesi'nde meydana geldi.
Bir otomobil, Karagözler Sokağa döndüğü sırada karşı yönden gelen yabancı uyruklu sürücünün kullandığı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı.
Kaza sonrası yaralanan yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yabancı uyruklu sürücünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Tekirdağ Trafik Kazası
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