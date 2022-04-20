Kaza, akşam saatlerinde Hıdırağa Mahallesi'nde meydana geldi.

Bir otomobil, Karagözler Sokağa döndüğü sırada karşı yönden gelen yabancı uyruklu sürücünün kullandığı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası yaralanan yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yabancı uyruklu sürücünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.