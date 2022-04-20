Haber Giriş: 20 Nisan 2022 Çarşamba 19:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Sarıyer’de iki otomobilin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı.
Maden Mahallesi Kilyos Caddesi'nde hafif ticari araç ile karşı yönden gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile bir yolcu araçlarda sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, araçlardaki üç kişiyi sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. Yaralılar, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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