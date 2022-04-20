Haber Giriş: 20 Nisan 2022 Çarşamba 19:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da caminin muslukları çalındı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Karapınar ilçesinde bir caminin şadırvanındaki 5 musluk çalındı.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Muradiye Camisi imamı Ahmet Uçan ve cemaat, öğle namazı için geldiklerinde şadırvanda bulunan 5 musluğun çalındığını fark etti.
Apak ve Çetmi mezarlıklarında da Çeşme musluklarının çalındığı kaydedildi.
Hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Konya
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