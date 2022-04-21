Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 00:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta bir depoda çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA ]
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde evin yanındaki depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında depodaki eşyalar kullanılmaz hale geldi.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri alevlerin, deponun çevresindeki evlere sıçramaması için mücadele etti.
Ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında depodaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Kahramanmaraş Yangın İtfaiye
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