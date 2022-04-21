Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 04:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de otogar yapımı için acele kamulaştırma kararı
[Temsili Fotoğraf: AA]
Rize'nin merkeze bağlı Çiftekavak mahallesi sınırları içerisinde yer alan iki ayrı taşınmazın acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Rize'de bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, şehrin acil ihtiyacı olan otogarın yapımı amacıyla merkeze bağlı Çiftekavak mahallesi sınırları içerisinde yer alan iki ayrı taşınmaz Rize Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.
Söz konusu karar, Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince verildi.
Etiketler: Rize Resmi Gazete
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