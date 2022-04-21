Fas'ta bağırsak operasyonu geçiren 40 yaşındaki Mustafa Demirel, ameliyat sonrası komplikasyonlar dolayısıyla çok kilo kaybetti. Genel durum bozukluğu yaşayan Demirel, bir süredir Fas'taki bir hastanede yatarak tedavi görüyordu.

Mısır'dan sevk edilen 31 yaşındaki kalp hastası Gülizar Atalay ise ilk ameliyatını 4 yaşındayken yurt dışında geçirdi. O dönem de takipleri Türkiye'de yapılan Atalay, yakın zamanda yeniden bir operasyona alındı.

Atalay, ameliyatı sonrası komplikasyonlar nedeniyle Türkiye'ye gelerek tedavi olmak istedi.

İstanbul'a getirildiler

Hastaların talebi üzerine, Sağlık Bakanlığı'nın Fas ve Mısır'a gönderdiği ambulans uçak, Demirel ve Atalay'ı alarak sabah 05.15’te Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Alanda bekleyen ambulanslar, Mustafa Demirel'i Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne, Atalay'ı ise Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürdü.