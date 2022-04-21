Ambulans uçak Fas ve Mısır'daki iki Türk hasta için havalandı
Fas'ta bağırsak ameliyatı olan Mustafa Demirel ile Mısır'da kalp ameliyatı olan Gülizar Atalay, geçirdikleri operasyonlar sonrası gelişen komplikasyonlar nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla İstanbul'a sevk edildi.
Fas'ta bağırsak operasyonu geçiren 40 yaşındaki Mustafa Demirel, ameliyat sonrası komplikasyonlar dolayısıyla çok kilo kaybetti. Genel durum bozukluğu yaşayan Demirel, bir süredir Fas'taki bir hastanede yatarak tedavi görüyordu.
Mısır'dan sevk edilen 31 yaşındaki kalp hastası Gülizar Atalay ise ilk ameliyatını 4 yaşındayken yurt dışında geçirdi. O dönem de takipleri Türkiye'de yapılan Atalay, yakın zamanda yeniden bir operasyona alındı.
Atalay, ameliyatı sonrası komplikasyonlar nedeniyle Türkiye'ye gelerek tedavi olmak istedi.
İstanbul'a getirildiler
Hastaların talebi üzerine, Sağlık Bakanlığı'nın Fas ve Mısır'a gönderdiği ambulans uçak, Demirel ve Atalay'ı alarak sabah 05.15’te Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
Alanda bekleyen ambulanslar, Mustafa Demirel'i Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne, Atalay'ı ise Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürdü.
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