Marmara Denizi’nden geldiği düşünülen ve nesli tükenmekte olan caretta caretta ölüsü Büyükçekmece Mimar Sinan kıyısına vurdu. Durumu gören vatandaşlar, Büyükçekmece Belediyesi ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, deniz kaplumbağasını incelemek üzere aldı.

Nesli tükenmekte olan caretta carettaların Hatay, Mersin ve Antalya kıyılarında yaşadığı bilinirken Marmara Denizi’nde nadiren de olsa görülüyor. Kıyıya vuran caretta carettanın denizdeki atıklar nedeniyle öldüğü tahmin ediliyor.