Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi 09:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'daki orman yangını kontrol altına alındı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Hamzalar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, Adıyaman ve Gölbaşı Belediyesi ekipleri müdahale etti. Çalışmalara bölgedeki vatandaşlar ve güvenlik güçleri de destek verdi.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Adıyaman Orman Yangını
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