Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki hafta için yapılan tahminlere göre ise, Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında kalan tüm kesimlerde yağış görülecek. Yağışlar yer yer gök gürültülü sağanak ve yerel olarak kuvvetli olacak.

Haftanın ilk günü; Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu'nun doğusunda, Salı günü; Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İç Anadolu'nun doğusu ile Akdeniz Bölgesi'nin büyük bölümünde, Çarşamba günü; Marmara'nın doğusu Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında, Perşembe günü; Marmara'nın doğusu Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun tamamı, Ege'nin doğusu ve Akdeniz Bölgesi'nde, Cuma günü ise; Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu'nun tamamı Marmara ve Ege'nin doğusu ile Akdeniz'de yağış görülecek.

Sıcaklıklar, Ankara ve İstanbul'da 20, Adana'da 29, İzmir'de 26, Samsun'da 19, Erzurum'da 23 dereceye kadar düşecek.