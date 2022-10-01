25 yaşındaki Pınar İlkinci, 11 Eylül'de Ömer İlkinci ile evlendi.

Düğünden 18 gün sonra eşiyle birlikte sokakta yürürken komşusunun kendisine uzattığı mısırı almak için eğildi. Bu sırada bir tarafında silaj yığını bulunan duvar, yeni gelinin üzerine devrildi.

Çöken duvarın altında kaldı

Pınar İlkinci'nin çöken duvarın altında kaldığını gören komşusunun yardım çığlıkları üzerine yardıma koşan vatandaşlar, İlkinci’yi kurtarmaya çalıştı.

İhbar üzerine ise bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Ağır yaralanan genç kadın, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan çiçeği burnunda gelin İlkinci, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.