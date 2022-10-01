18 günlük gelin, üzerine yıkılan duvarın altında can verdi
Denizli’nin Tavas ilçesinde komşusunun uzattığı mısırı almak için eğilen 18 günlük gelin, üzerine devrilen duvarın altında kaldı. Genç kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
25 yaşındaki Pınar İlkinci, 11 Eylül'de Ömer İlkinci ile evlendi.
Düğünden 18 gün sonra eşiyle birlikte sokakta yürürken komşusunun kendisine uzattığı mısırı almak için eğildi. Bu sırada bir tarafında silaj yığını bulunan duvar, yeni gelinin üzerine devrildi.
Çöken duvarın altında kaldı
Pınar İlkinci'nin çöken duvarın altında kaldığını gören komşusunun yardım çığlıkları üzerine yardıma koşan vatandaşlar, İlkinci’yi kurtarmaya çalıştı.
İhbar üzerine ise bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Ağır yaralanan genç kadın, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yoğun bakımda tedavi altına alınan çiçeği burnunda gelin İlkinci, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.