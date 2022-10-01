Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi 06:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de kontrolden çıkan araç otobüse ve durağa çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, önce halk otobüsüne ardından durağa çarptı. Kazada otomobil sürücüsü E.B. hayatını kaybederken, durakta bulunan 2 kişi de yaralandı.
E.B'nin kullandığı otomobil, D-100 kara yolu Serdar Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu.
Otomobil, önce duraktaki özel halk otobüsüne, ardından durağa çarparak durabildi.
[Fotoğraf: AA]
Kazada, sürücü E.B. ile durakta bekleyen 2 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan E.B, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Kocaeli
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