E.B'nin kullandığı otomobil, D-100 kara yolu Serdar Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu.

Otomobil, önce duraktaki özel halk otobüsüne, ardından durağa çarparak durabildi.

[Fotoğraf: AA]

Kazada, sürücü E.B. ile durakta bekleyen 2 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan E.B, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

[Fotoğraf: AA]