Kaza, Kahta-Adıyaman karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi.

Ahmet Öztürk yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Nedim Yağar yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücüler, Muhammed Zeki Yağar, Sıdıka Yağar ve Ayfernur Yağar yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 sağlık ekipleri gitti.

Yaralılara sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Öztürk’ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.