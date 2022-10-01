Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi 02:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkan araç devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: AA]
Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit kesiminde hafif ticari araç devrildi. Yaşanan kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Ankara istikametinde seyreden Ş.K. yönetimindeki araç, Sapakpınar mevkiinde yol kenarındaki su kanalını aşarak yaklaşık 100 metre ilerideki viyadük ayağına çarptıktan sonra devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan ve yaralanan A.K. hastaneye kaldırıldı.
Ş.K'nin cenazesi, incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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