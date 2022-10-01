Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi 01:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de otomobil devrildi: Aynı aileden 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil devrildi. Meydana gelen kazada aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Hacı Hüseyin Torun'un idaresindeki otomobil, Yeşildere Mahallesi Ağalar mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Hacı Hüseyin ile otomobilde bulunan, Döndü, Ramazan , Erhan, Gülay, Duygu Zeynep ve bebek Ali Can Torun ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Ramazan Torun, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Etiketler: Osmaniye
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