Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi 00:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan geri itti, 70 düzensiz göçmeni Türkiye kurtardı
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 70 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 15 yabancı uyrukluyu bota alarak karaya çıkardı.
Datça'da 55 düzensiz göçmen kurtarıldı
Datça açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 3 can salındaki 55 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışırken Yunanistan unsurlarınca geri itilen can salındaki 2 şüpheli de gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: Muğla Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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