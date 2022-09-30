Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma 22:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beyoğlu'nda seyir halindeki otomobil alev alev yandı
[Fotograf: DHA]
İstanbul Beyoğlu'nda seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi.
D-100 kara yolunda Mecidiyeköy yönünde ilerleyen 34 DKY 173 plakalı otomobilden bir anda dumanlar yükseldi.
Sürücünün indiği araç alev alarak yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.
[Fotoğraf: DHA]
Araç kullanılamaz hale geldi, kara yolunun Mecidiyeköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
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