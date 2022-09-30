Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma 20:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna daldı
[Fotograf: İHA]
Kocaeli'de Anadolu Otoyolu Kartepe geçişinde kontrolden çıkan tır, akaryakıt istasyonunun pompasına çarparak durabildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Otoyolun İstanbul istikametinde A.S'nin kullandığı tır, Tepetarla dinlenme tesislerindeki akaryakıt istasyonuna girdi.
Burada sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu tır, akaryakıt pompasına çarptıktan sonra durabildi.
Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Pompalardan akan yakıt nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alındı.
Etiketler: Akaryakıt Kocaeli Trafik Kazası
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