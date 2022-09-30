Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma 19:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TOGG’un ilk şarj istasyonu Bolu'ya kuruldu
Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG için özel üretilen şarj istasyonlarının ilki Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı çıkışında bulunan alışveriş merkezine kurulmaya başlandı.
TOGG kurucu ortaklarından Vestel´in Türkiye’de, Trugo’ya özel ürettiği 180 kW gücündeki şarj cihazlarından 6 tanesi ilk kez Bolu’ya kurulurken ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Şarj üniteleri için trafo istasyonu kurulurken yan yana şekilde 6 Trugo şarj istasyonunun da montaj çalışmaları büyük ölçüde tamamlanarak son şeklini aldı.
Trugo ile elektrikli araç kullanıcıları yüksek performanslı şarj altyapısıyla, kesintisiz bir deneyim yaşayacak
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