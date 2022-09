Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından birisi olan Twitter, anlık atılan hatalı tweetlerin önüne geçmek için düğmeye bastı.

Her Twitter kullanıcısının bu özelliği ne zaman alacağını henüz bilinmiyor ancak ilk olarak Twitter Blue abonelerine gelen yazım hatalarını düzeltme özelliği bu şekilde görünecek.

hello



this is a test to make sure the edit button works, we’ll let you know how it goes